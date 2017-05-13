Мармарис, Турция, 13 мая, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Сообщается, что ДТП произошло в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель автобуса, перевозившего туристов, потерял управление на опасном участке горной дороги, из-за чего машина перевернулась. По неподтвержденным данным, причиной ДТП могла быть лопнувшая шина автобуса.

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Сперва погибших было 17 человек, однако ещё трое пострадавших скончались в больнице. В больницах остаются 11 пострадавших, медики оценивают их состояние, как тяжелое.

По словам губернатора провинции Мугла Имер Чичека, все погибшие и пострадавшие — граждане Турции — автобус не перевозил иностранцев.

На месте происшествия работают сотрудники турецких правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.