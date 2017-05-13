Бразилиа, 13 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. В Бразилии оказалась парализованной работа нескольких государственных учреждений, включая систему социального обеспечения, в результате глобальной хакерской атаки, которая затронула 74 страны мира. Об этом сегодня, 13 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на бразильские власти.

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Сообщается, что все учреждения социального обеспечения Бразилии получили указание отключить компьютеры от сети. Общественный доступ к системе был прекращен на целый день.

Кроме того, кибератаке подверглись компьютеры и сервера органов юстиции ряда бразильских штатов.

Бразильская федеральная полиция задействовала разведывательные службы для решения проблемы. В качестве мер предосторожности бразильская нефтегазовая компания Petrobras и МИД страны отключили свои системы от сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мира было зафиксировано более 45 тысяч кибератак, совершенных с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры атакуют компьютеры организаций с помощью вируса, который шифрует хранящуюся на электронных устройствах информацию, а затем вымогают деньги за её расшифровку.

Больше всего кибератак зафиксировано в России.