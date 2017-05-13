Вашингтон, 13 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Беглый агент американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что американская спецслужба, в которой он раньше работал — Агентство национальной безопасности (АНБ) США, причастна к глобальной кибератаке, осуществленной 12 мая в 74 странах мира. Об этом Сноуден написал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мира были зафиксированы тысячи кибератак, которые поразили компьютеры вирусом-шифровальщиком WannaCry. Известно, что этот вирус использует уязвимость в программных продуктах компании Microsoft.

Суть кибератаки в том, что злоумышленники зашифровали большие объемы информации, хранящейся на зараженных компьютерах, и требуют заплатить им деньги за расшифровку.

При этом самое большое число кибератак было совершено на компьютеры, расположенные на территории Российской Федерации.

По данным компании «Лаборатория Касперского», на 21:45 мск 12 мая было зафиксировано более 45 тысяч кибератак с помощью вируса-шифровальщика WannaCry.

Известно, что атаке подверглись МВД РФ, МЧС РФ, министерство здравоохранения России. Также о выявлении проблем со стороны вредоносных программ сообщили Сбербанк и «Мегафон».

В других странах, например в Великобритании, хакеры смогли заблокировать компьютерные сети ряда объектов британской Национальной системы здравоохранения.

На экранах компьютеров появились всплывающие окна с просьбой заплатить 300 долларов для получения доступа к ПК. В итоге сотрудники больниц не имеют возможности оказывать полноценную помощь пациентам и принимать звонки. В заблокированных компьютерах в частности хранятся истории болезней, рецепты, результаты анализов и медицинских исследований.

Сноуден, который ранее работал в АНБ и был специалистом по кибербезопасности, заявил, что вредоносное программное обеспечение именно этой американской спецслужбы использовалось в данной массовой кибератаке.

«Ого! Решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение угрожает жизни пациентов в больницах», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Беглый агент, скрывающийся в России, заявил, что АНБ давно предупреждали о возможности утери контроля за вредоносным программным обеспечением, разработанным в шпионских целях. Судя по всему именно это и произошло.

«Если бы АНБ сообщило об уязвимости программы, когда она обнаружила ее, то больницы имели бы годы — не месяцы — на то, чтобы подготовиться», — поясняет Сноуден.