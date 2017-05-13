Москва, 13 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Разговоры о повышении минимальной цены на водку и коньяк ходили ещё в 2016 году. В начале 2017 года Минфин оформил проект изменения приказа «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Балбес

В качестве обоснования необходимости повышения цен на ряд алкогольных продуктов Минфин указал рост тарифов на электричество, ставок акциза, стоимости аренды и затрат на зарплаты, рекламу и тому подобное.

В итоге правительство одобрило эту инициативу, и 2 мая на портале правовой информации появился приказ о новых минимальных ценах на крепкий алкоголь. Согласно тексту приказа, он вступает в силу через 10 дней после публикации, то есть 13 мая.

Таким образом, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра теперь устанавливается на уровне 205 рублей, коньяка — не менее 371 рубля.

Минимальная оптовая цена бутылки водки объемом 0,5 литра устанавливается на уровне до 178 рублей, коньяка — не менее 314 рублей.

Цена от производителя должна не превышать 173 рублей для водки и 323 рублей для коньяка.