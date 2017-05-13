Вашингтон, 13 мая, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Министерство национальной безопасности США заявило о готовности оказать помощь своим зарубежным партнёрам в борьбе с вредоносной программой WannaCry, поразившей 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Colin Хакер

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь в случае необходимости нашим партнёрам, как в Соединённых Штатах, так и на международном уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что тип вредоносного ПО, которое заражает компьютер и ограничивает доступ пользователя к нему до оплаты выкупа, известен как Ransomware. «В марте был выпущен патч, предназначенный для устранения этой конкретной уязвимости, и установка этого патча поможет защитить ваши системы от этой угрозы», — сообщают в ведомстве.

Указывается также, что специалисты министерства в области кибербезопасности готовы предоставить экспертную помощь критически важным объектам инфраструктуры.

Напомним, по данным «Лаборатории Касперского» массовые хакерские атаки произошли 12 мая по всему миру. Специалисты компании зафиксировали более 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах, причём большинство из них в России.

Известно, что кибератаке подверглись компьютеры и серверы МВД, МЧС и Минзрава России, Сбербанка, компании «Мегафон».

Отметим, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил в своём микроблоге в Twitter, что в хакерских атаках, прокатившихся по всему миру, использовались модифицированные программные инструменты АНБ.

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