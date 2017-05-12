Москва, 12 мая, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала массовые хакерские атаки по всему миру. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает ТАСС.

Взломщик

Отмечается, что специалисты компании зафиксировали сегодня более 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений фиксируется в России.

По данным «Лаборатории Касперского», кибератаке подверглись компании по всему миру. По данным зарубежных СМИ, атакам подверглись Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, испанской телекоммуникационной компании Telefonica, суда штата Сан-Паулу.

Также атаке подверглась российская компания «Мегафон» и Министерство внутренних дел РФ.

Американское издание Politico утверждает, что организовавшие кибератаки по всему миру хакеры использовали программное обеспечение Агентства Национальной Безопасности (АНБ) США.

Согласно данным анализа, проведенного специалистами «Лаборатории Касперского», атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17−010.

Также в «Лаборатории» сообщили, что за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin.

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