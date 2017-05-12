Вашингтон, 12 мая, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Адвокаты нынешнего президента США Дональда Трампа официально заявили, что изучили его налоговые декларации с 2007 года и не нашли «каких-либо доходов из российских источников», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо юристов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

При этом отмечается, что адвокаты сообщили о некоторых имеющихся исключениях, однако отказываются показать эти документы.

В официальном письме утверждается, что в России у Трампа нет инвестиций или долей в капитале российских компаний и он не имеет каких-либо обязательств перед российскими юридическими или физическими лицами.

Изученные декларации Дональда Трампа отражают только доход, полученный от московского конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года и некоторые суммы, полученные от продажи личного имущества одному из российских олигархов в 2008 году.

Интересно, что глава фракции демократов в комитете сената США по финансам Рон Уайден заявил, что будет блокировать назначение представителя команды Трампа на одну из ключевых позиций в Минфине США до тех пор, пока не будут предоставлены документы или другая информация о «финансовых связях» с Россией президента Дональда Трампа и членов его администрации.