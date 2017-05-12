Москва, 12 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Напомним, Порошенко сегодня заявил, что введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом окончательно оформило «развод Украины с Российской империй».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Также Порошенко считает, что этот «развод» надо воспринимать «по-философски», а для жителей Крыма и Донбасса ситуация должна стать дополнительным стимулом к возвращению в состав Украины.

Кроме того, Порошенко заявил, что введение безвизового режима с ЕС «возвращает Украину на историческое место среди других европейских стран».

Пушков, однако, напомнил Порошенко, что у Украины на самом деле нет никакого исторического места в составе европейских стран.

«Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991 не было», — пишет член Совета Федерации.