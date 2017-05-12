Тверь, 12 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ поддержит Тверскую область в расширении сети первичных сосудистых центров. Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра обсуждались сегодня, 12 мая, на встрече губернатора Игоря Рудени и заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сосудистая хирургия

«Наша главная задача — повышение эффективности работы всех уровней здравоохранения. Сегодня мы активно начали двигаться в части обновления медицины первого звена», — сообщил Игорь Руденя.

Создание первичных сосудистых центров позволит оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов.

«Первичное звено — самое основное в здравоохранении, с него начинается вся работа. Оно влияет на показатели смертности. Поэтому работа таких межрайонных центров очень важна», — отметила Татьяна Яковлева.

По словам заместителя министра, сейчас рассматривается вопрос оказания поддержки Тверской области в открытии еще одного сосудистого центра — не исключено, что центр может появиться на базе уже действующего медучреждения. Тема будет прорабатываться в ходе совместной работы специалистов Минздрава России и регионального министерства.

«Нужно посмотреть по районам. К примеру, в Тверской области есть территории, численность населения в которых традиционно увеличивается в летний период», — обозначил губернатор.

Татьяна Яковлева подтвердила, что в этом вопросе очень важно грамотное территориальное планирование.

Сегодня в Тверской области действует сеть первичных сосудистых отделений: на базе тверских городских больниц №6, №7, в больнице скорой медицинской помощи, а также в Торжке, Удомле, Конаково, Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

На базе областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр. Здесь пациентам с острыми формами ишемической болезни сердца проводятся сложные высокотехнологичные рентгенохирургические операции стентирования коронарных артерий, кардиохирургические операции шунтирования сосудов сердца. Кроме того, в области действует семь центров здоровья, где бесплатно проводят комплексные обследования, направленные на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Центры здоровья для взрослых организованы на базе областного клинического кардиологического диспансера, Вышневолоцкой, Кашинской, Конаковской и Ржевской ЦРБ, для детей — в городской детской клинической больнице №3 в Твери и в Нелидовской районной больнице.

Отметим, что в рамках решения комплексной задачи по повышению в Верхневолжье качества оказания медицинских услуг специалисты министерства здравоохранения РФ с 11 мая проводят консультации для тверских врачей. В регион приехали главные специалисты Минздрава России разного профиля — по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, травматологии, терапии. Они изучают истории больных, проводят консультации пациентов, помогают врачам в организации оказания медицинской помощи в учреждениях и грамотной маршрутизации.

«Очень важно, чтобы федеральные специалисты посмотрели, как организована работа в этом секторе, как в регионе ведется реализация Указов президента Владимира Путина в сфере здравоохранения. И дали свои рекомендации по улучшению ситуации», — отметил Игорь Руденя.