Симферополь, 12 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Карантин из-за африканской чумы свиней введен на территории трех районов Республики Крым с 11 мая по указу главы Крыма Сергея Аксенова. Текст документов размещен на портале правительства.

Publicdomainpictures.net Свиньи

В частности, карантин вводится возле села Ферсманово Симферопольского района, в районе сел Межгорье и Ароматное Белогорского района и в окрестностях города Судак.

Во всех случаях причиной введения карантина стало обнаружение трупов диких кабанов. На время действия карантина запрещена, в частности, охота в указанных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, первая вспышка АЧС в Крыму была зарегистрирована 27 января 2016 года в Раздольненском районе Крыма, несколько дней спустя вспышку опасного заболевания выявили еще в нескольких районах. На территории республики был объявлен режим ЧС. Тогда в 20-километровой зоне от места вспышки инфекции были уничтожены все свиньи — более девяти тысяч голов, а также продукты свиноводства. 2017-й также начался с введения режима ЧС — в Советском районе.