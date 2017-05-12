Чебоксары, 12 мая, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии определились с кандидатурой на пост регионального уполномоченного по правам человека, которую затем должен согласовать омбудсмен России. Парламентарии поддержали кандидатуру Владимира Ежеева, который ранее возглавлял ГИБДД Чувашии, работал в государственной корпорации «Олимпстрой» и был в руководстве федерального предприятия Минсельхоза России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Владимир Ежеев

Кандидатуру Владимир Ежеева на должность уполномоченного по правам человека в Чувашии предложил руководитель комитета Госсовета по экономической политике Сергей Павлов. На сессии данное решение озвучил вице-спикер Николай Малов, отметив, что это «единственное предложение» по кандидатуре: в установленный законом срок претендента выдвинули только единороссы. Напомним, Владимир Ежеев ранее работал начальником Госавтоинспекции Чувашии (2008−2011 годы), затем — заместителем директора дирекции в государственной корпорации «Олимпстрой» (2011−2014 годы). Отметим, «Олимпстрой» возглавлял бывший премьер-министр Чувашии Сергей Гапликов (ныне глава Коми). После окончания олимпийской стройки и ликвидации «Олимпстроя» трудился заместителем директора ФГУП «Ведомственная охрана» Минсельхоза РФ, которое на тот момент возглавлял Николай Федоров, первый президент Чувашии, ныне — первый вице-спикер Совета Федерации.

Владимир Ежеев, выступая перед депутатами, заверил, что «прекрасно осознаёт» «всю полноту и всю меру ответственности» на данном посту.

«Естественно, в своей деятельности буду руководствоваться принципами законности, независимости, политической нейтральности, ответственности и работать во взаимодействии и сотрудничестве с государственными органами власти, органами местного самоуправления и должностными лицами», — подчеркнул Владимир Ежеев.

Справороссы поинтересовались, чем закончилось давнее «знаменитое дело о джипах», которые поставлялись «по подложным документам через Белоруссию». Ежеев напомнил, что был осуждён экс-глава чувашской Госавтоинспекции, и что «практически информация пошла непосредственно от меня по поводу того, что было совершено незаконное действие». Чем вызвал одобрительные возгласы в зале, оценившие его принципиальность и жёсткое следование закону как по отношению к себе, так и к другим вне зависимости от регалий, званий и должностей.

Оппозиция констатировала, что Ежеев был «очень хорошим сотрудником ГИБДД, никто не умаляет достоинств». «Но вы всё время работали на государство», — выразили сомнение отдельные парламентарии. Высоко оценивая его больший опыт в правоохранительных структурах, они также поинтересовались, разделяет ли он мнение о том, что страна превращается в «полицейское и авторитарное государство».

«Демократия — это осознанное соблюдение всех моральных правил, норм, законов, действующих в том или ином обществе. Поэтому говорить о том, что я причастен к созданию какого-то там полицейского государства, как ваш знакомый сказал, это его право. Я считаю, что самые большие проблемы в жизни возникают там, где есть правовой нигилизм, незнание законов. Этим страдает само общество, этим страдают и некоторые сотрудники правоохранительные органы, принимающие решения, которые впоследствии обжалуются в судах», — признал Владимир Ежеев.

Он также подчеркнул, сегодня «очень часто спекулируют», противопоставляя общество и институт государственной власти. И подчеркнул, что в случае назначения на данный пост он хотел бы «в какой-то степени побороться с этим не очень приятным имиджем того, что государство — это одна составляющая общества, а общество — совсем другое».

«Мне вчера задали вопрос по поводу того, что правоохранительные органы защищают власть, а не народ. Я, конечно, далёк от такого восприятия правоохранительных органов. Но тот опыт, который я имею, плюс те знания, которые у меня есть, плюс, наверное, тот авторитет, который я, надеюсь, заработал за годы работы моей деятельности, плюс большое количество знакомых мне людей, которые работают и в органах государственной власти, и в правоохранительной системе — всё это позволит мне в какой-то степени оперативно решать вопросы в области правозащитной деятельности», — подчеркнул Владимир Ежеев.

Парламентарии поддержали его кандидатуру при 33 голосах «за», шестерых воздержавшихся и одном голосе против. Кандидатура Владмира Ежеева будет направлена на согласование омбудсмену РФ.

Отметим, что сын Владимира Ежеева, Алексей Ежеев, в октябре 2016 года возглавил Росгвардию по Чувашии. Напомним, Росгвардия создана по инициативе президента страны Владимира Путина.

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Справка ИА REGNUM. Владимир Федорович Ежеев родился 27 июля 1957 года в Чебоксарах. В 1974 — 1978 годах — учёба в Оренбургском зенитно-ракетном училище, в 2000 году окончил юридический факультет Московского ИПК.

В 1974—1995 годах служил в Вооружённых силах РФ. С 1995 года по 2011 год служил в органах внутренних дел РФ. С 2008 по 2011 годы возглавлял ГИБДД по Чувашии. В 2011—2014 годах работал в ГК «Олимпстрой» (заместителем директора дирекции по реализации проектов транспортной инфраструктуры и организации строительства, затем — заместителем директора по эксплуатации). В 2015 году трудился заместителем директора ФГУП «Ведомственная охрана» Минсельхоза РФ. В биографии есть также месяц работы в качестве главного специалиста службы безопасности ООО «Коммунальные технологии» в 2016 году.

Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», имеет государственные и ведомственные награды.