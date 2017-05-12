Лондон, 12 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум. «По мнению экс-посла Великобритании в Чешской республике Дэвида Броучера, период выхода страны из ЕС затянется на значительно бо́льший период, чем планируемые Терезой Мэй два года, — отмечает корреспондент Зое О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Журналистка солидарна с мнением экс-дипломата (Броучер представлял Великобританию в Чехии в 1997—2001 гг.), «существует большая разница между Великобританией, выступающей в ЕС со своими предложениями в качестве одного из членов организации и Великобританией, предлагающей что-то Евросоюзу со стороны. Во втором случае требуется 27 согласий 27 государств, каждое из которых будет выставлять собственные, выгодные ему условия. На «притирку» индивидуальных договоров уйдет колоссальная масса времени. И при этом все козыри будут на руках у ЕС, который вряд ли заинтересован в том, чтобы дать какие-то привилегии Лондону в ущерб своим предпочтениям».

«К «цене развода», которая замелькала в прессе и которую Альбион должен будет выплатить Евросоюзу в период до 2020 года, Броучер отнесся скептически, сказав, что «этим вопросом вообще не надо забивать себе голову: речь пока идет о нереальной сумме, и обе стороны прекрасно понимают, что она не будет итоговым размером отступных», — подчеркивает О’Брайен.