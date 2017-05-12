Москва, 12 мая, 2017, 15:42 — ИА Регнум. «Так, например, порядок получения патента должен быть уведомительный, а плата за него браться только в том случае, если доход, приносимый деятельностью, превышает величину прожиточного минимума», — отмечает Капианидзе.

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По его словам, самозанятые граждане будут приобретать патенты только в том случае, если это будет им выгодно, а значит, плата за них должна быть «строго фиксированной и небольшой».

«Преимущество патентной системы в том, что плата за патент является фиксированной и не зависит от суммы доходов гражданина. Для государства такое изменения тоже будет выгодно, так как это принесет определенный доход в бюджеты, даже если суммы и не будут значительными», — считает эксперт.

В Совете Федерации предложили внести поправки в Налоговый кодекс и позволить самозанятым гражданам приобретать патент вместо уплаты налога. Кроме того, от такой категории граждан также предлагается не требовать регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

Размер патента, порядок его уплаты и определения налоговой базы будет устанавливаться отдельно в каждом регионе. Кроме того, самозанятые авансом на год будут уплачивать страховые взносы по уменьшенной ставке — 5% МРОТ в месяц (3% — на пенсионное страхование, 2% — на медицинское).

В 2016 году установлены налоговые каникулы для ряда категорий самозанятых, в частности для нянь, сиделок и репетиторов до 1 января 2019 года при условии их постановки на учет в налоговых органах.