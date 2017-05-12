Екатеринбург, 12 мая, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Kremlin.ru Михаил Юревич

Отметим, что о заочном аресте ходатайствовало четвёртое управление Главного следственного управления СКР, которое расследует уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего губернатора Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Юревич был заподозрен в получении взяток и подстрекательстве к клевете. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Однако уже в ходе следствия осенью 2016 года Михаил Юревич покинул территорию Российской Федерации.

Уголовное дело возбудили в марте. Затем его трижды ожидали на допрос в следственном управлении. Последний шанс ему был дан 10 апреля. Но он так и не осчастливил следователей своим визитом. Зато перед этим он совершил авиаперелёт из Израиля в Великобританию, где находится по сей день.

Защита Юревича представила следствию документы о том, что он проходит в Великобритании медицинское обследование. Но следователи не признали эту документацию.

Адвокат Игорь Трунов заявлял, что бывший губернатор Челябинской области вернётся в Россию для проведения допросов. Но пока этого так и не произошло. В результате Михаил Юревич был объявлен в международный розыск.