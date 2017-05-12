Правительство обсуждает единовременный рост МРОТ до прожиточного минимума
Москва, 12 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума», — сказал Путин в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.
Предполагающееся с 1 июля повышение МРОТ до 7,8 тыс. рублей не решит проблем, отметил Шмаков. Он обратил внимание главы государства на то, что в относительных показателях МРОТ даже несколько уменьшается по сравнению с прежними временами, когда показатель составлял порядка 78% от прожиточного минимума. Сегодня же даже после повышения это будет на уровне не выше 76% из-за роста стоимости жизни.
Читайте также: «Приближение МРОТ к прожиточному минимуму не отменит районных надбавок»
Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.