Москва, 12 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин.

NVO Дом Правительства Российской Федерации

«В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума», — сказал Путин в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Предполагающееся с 1 июля повышение МРОТ до 7,8 тыс. рублей не решит проблем, отметил Шмаков. Он обратил внимание главы государства на то, что в относительных показателях МРОТ даже несколько уменьшается по сравнению с прежними временами, когда показатель составлял порядка 78% от прожиточного минимума. Сегодня же даже после повышения это будет на уровне не выше 76% из-за роста стоимости жизни.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.