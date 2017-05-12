Таллин, 12 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Литовская рота из 160 военных батальона уланов Великой Княгини Бируте механизированной пехотной бригады «Железный волк» 12−26 мая примет участие в международных учениях «Весенняя гроза 2017» (Kevadtorm 2017) в Эстонии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 мая, в Минобороны Литвы.

Фёдор Павлович Решетников. Достали «языка»

Рота батальона сформирована на основе военных постоянной обязательной начальной военной службы, также привлечены броневики М113 для выполнения задач.

Во время учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться готовность военных к участию в боевых действиях, также способности пехотинцев работать вместе с другими странами и вооруженными силами союзников, сотрудничество штабов и подразделений.

Уланы, представляющие Литву, будут действовать как составная часть международного объединенного батальона в составе 2-й пехотной бригады. Бригада будет имитировать вражеские силы против 1-й пехотной бригады, сформированной из подразделений армии Эстонии и дислоцированной в стране боевой группы передовых сил НАТО.

Учения «Весенняя гроза 2017» будут проходить в четыре этапа. Первый этап — подготовительный — уже преодолен, уланы в чужой стране приступят прямо к части коллективной подготовки, которая продлится до 17 мая. Обновив навыки и получив новые знания, участники учений возьмут в руки оружие во время основной, активной фазы 18−24 мая. Оставшиеся несколько дней будут посвящены обсуждениям, приведению в порядок мест проведения учений, административным вопросам.

Учения «Весенняя гроза» — одни из крупнейших ежегодных учений в Эстонии, которые проводятся с 2003 года. Цель — через призму проведения операций конвенционной войны улучшить интеграцию призывников и призванных военных резерва, оценить уровень подготовки призывников, заканчивающих службу, предоставить командирам и персоналу штаба возможность набраться практического опыта в сфере управления подразделениями.