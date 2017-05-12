Донецк, 12 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Судьбы Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия очень похожи. В обеих республиках народ выступил за независимость от националистических, этнократических режимов, установившихся в бывших республиках Советского Союза. Народы Донбасса и Осетии пережили агрессию Киева и Тбилиси, понесли огромные человеческие жертвы. Поэтому их стремление к постоянному и тесному сотрудничеству имеет множество мотивов.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Главами министерств иностранных дел ДНР и Республики Южная Осетия Натальей Никаноровой и Муратом Джиоевым в Донецке подписан совместный протокол об установлении дипломатических отношений между обоими государствами. Об этом было сообщено МИД ДНР.

Подписание такого документа поможет в ближайшее время регламентировать обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств. Таким образом, первое посольство ДНР появится в Цхинвале — столице Южной Осетии.

Как отметил президент РИО Анатолий Бибилов во время своего пребывания в Донецке, «это межгосударственный базовый документ, который определяет взаимодействие Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия и направлен на развитие взаимоотношений. Осетия готова к сотрудничеству во всех сферах жизнедеятельности государства, в том числе в образовании и науке».