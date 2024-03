Осло, 12 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Норвегия, как и ряд других нефтедобывающих стран мира, не хочет оставаться в стороне от нефтегазовых проектов Ирана. Так, норвежские компании готовы принять участие в бурении и разведке месторождений черного золота в Каспийском море. Об этом в кулуарах Иранской международной нефтяной выставки 2017 года заявил управляющий директор компании Khazar Exploration and Production Co (KEPCO) Мохсен Делавиз, передает The Mehr News.

catmoz Нефть

KEPCO в настоящее время ведет переговоры с несколькими международными компаниями по поводу разведки и разработки нефтяных месторождений в Каспийском море. Речь идет о компаниях в сфере разведки и добычи компаниями для бурения скважин в глубоких водах, сообщил Делавиз. Однако он не уточнил, какие именно это компании, но сказал, что они надежные. Благодаря ним объем инвестиций в этот сектор может вырасти на 130%.

По словам представителя KEPCO, Каспийское море содержит огромные, нетронутые запасы нефти и газа. В мае 2012 года иранская компания обнаружила нефть на глубине 2500 метров на месторождении Сардар Джангал, напомнил Делавиз.

Напомним, что в 2014 году на второй разведочной скважине на месторождении Сардар Джангал был достигнут нефтеносный пласт на глубине 2,44 километра. Позднее в 2016 году стали готовить полупогружную нефтяную платформу Amir Kabir для бурения в Каспийском море.

Каспийский регион, который включает территории Ирана, России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, является одним из старейших богатых черным золотом районов в мире. Сейчас он становится более важным в глобальной энергетике.

В Каспийском море традиционно активно ведется нефтедобыча. Однако важно также отметить, что в последние годы роль и значение Каспия как производителя газа также выросли. К примеру, в 2000—2012 годах Туркменистан добыл более 70 млрд кубометров природного газа из Каспийского бассейна, свидетельствуют данные американской Energy Information Administration. За Туркменистаном следуют Россия, Казахстан и Азербайджан. Добыча Ирана оставалась нулевой.

Несколько лет назад Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) объявила, что интересуется разработкой нефтегазовых месторождений в Каспийском море при сотрудничестве с иностранными специалистами. По словам глава компании Али Кардора, международные компании, а именно, их средства, технологии и партнерство необходимы NIOC для расширения деятельности по разработке нефтяных и газовых месторождений в Каспийском регионе.

В результате того, что в начале 2016 года были отменены экономические санкции против ИРИ, KEPCO, «дочка» NIOC, получила стимул для начала открытых переговоров по получению инвестиций с международными нефтегазовыми компаниями. Тогда британские, голландские и норвежские компании представили предложения об исследовании иранских месторождений в Каспии. Однако тогда о заключении контрактов в ближайшее время речь не шла.