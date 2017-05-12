Сочи, Краснодарский край, 12 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Сочи распродают наследие Зимней Олимпиады-2014. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города 12 мая, на днях состоялись очередные торги, на которых было реализовано 15 коттеджей из 41, выставленного на продажу.

Sochiadm.ru Коттеджи в Сочи

Вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рублей, уточнил директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков. Всего в казну курорта поступило 170 миллионов рублей.

Потенциальные покупатели могли приобрести олимпийские коттеджи, не выезжая из дома: торги впервые проходили на электронной площадке.

Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни. На него будут выставлены 26 коттеджей.

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Первый олимпийский коттедж в Сочи купил житель Подмосковья

Как сообщало ИА REGNUM, коттеджи, которые в настоящее время реализует муниципалитет, принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой» и возводились для местных жителей, чьи дома и земля подлежали изъятию для возведения олимпийских объектов. Однако часть домов оказалась невостребованной. Поэтому город решил выставить их на торги и пополнить городскую казну. Средства от продажи коттеджей будут направлены на решение городских проблем, заверили в мэрии.

Аукцион по продаже олимпийских коттеджей несколько раз переносился из-за отсутствия заявок. Первые торги прошли в 28 сентября 2015 года. Тогда был продан первый дом. Обладателем самого маленького из всех предложенных лотов — «домика у моря» площадью в 32 кв. метра и участка земли в 3 сотки — стал житель Подмосковья.