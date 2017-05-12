Москва, 12 мая, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В День России в Москву привезут огромный самовар объемом 300 литров. Одновременно выпить чаю из него смогут 500 человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Игорь Грабарь. За самоваром. 1905

Фестиваль «Самоварфест» пройдет в саду «Эрмитаж» 12 июня с 12:00 до 21:00. Специально для праздника изготовили латунный самовар высотой около двух метров. Он должен войти в Книгу рекордов России как самый высокий в стране.

Самовар поместят на небольшой постамент, вокруг которого установят деревянные столы и лавки. У него будет шесть кранов, из которых можно одновременно разливать горячий напиток по чашкам.

Как уточнила организатор фестиваля Наталья Долгарева, запланированное чаепитие будет не только одним из самых массовых в Москве, но и многонациональным. Более 100 представителей различных национальностей, живущих в столице, наденут традиционные костюмы и придут на «Самоварфест».

На фестивале также можно будет купить блюда различных кухонь: плов, пельмени, шашлыки, долму, разнообразные пироги. К чаю посетителям предложат баранки, пахлаву, ватрушки и другие лакомства.

Напомним, самый большой самовар объемом 550 литров был сделали в 2014 году в Перми из нержавеющей стали. Его изготовил 46-летний пермяк Александр Новокшенов. Уникальный самовар был внесен в Книгу рекордов России.

Как сообщало ИА REGNUM, День России — 12 июня — до 2002 года имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. День России — государственный праздник, и является одним из самых «молодых» праздников в стране. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года).