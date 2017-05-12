Воронеж, 12 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Сразу несколько случаев возгорания расселенных ветхих двухэтажных домов зафиксировано в Воронеже этой весной. Только за последние две недели сгорели уже три дома, последний пожар произошел накануне, 11 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Квартал на Левом берегу, застроенный двухэтажными домами, которые возводились в конце 1940-х — начале 1950-х, включен в программу сноса ветхого жилья. Программа была принята в Воронеже еще в 2010 году и изначально была крайне амбициозной: в нее включили несколько сотен старых домов, в основном в Левобережном и в Коминтерновском районах. Основные надежды власти возлагали на девелоперов: планировалось, что застройщики на месте снесенных старых кварталов возведут новые. Однако по данным на февраль 2017-го расселить удалось лишь три десятка домов, причем основную часть — по федеральной программе расселения аварийного фонда.

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В администрации Воронежа неоднократно сетовали на низкий интерес застройщиков к участию в программе: слишком велики затраты на расселение, а потому гораздо прибыльнее строить на свободных территориях, которых, между тем, в городе не так много.

Но проблемы возникли не только с расселением жильцов, но и со сносом уже расселенных домов. Впервые об этом стало известно год назад: жители соседних домов жаловались, что около десятка расселенных, но неснесенных домов стали настоящей угрозой для района. Их облюбовали бомжи, рядом с домами появляются несанкционированные свалки.

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КСП Воронежа проверит, куда шли деньги, выделенные для сноса ветхих домов

В августе о проблеме заявили в региональном штабе ОНФ, отметив, что район превращается «в одну большую свалку». Тогда же проверку провела городская Контрольно-счетная палата, которая выяснила: на 1 сентября 2016 года были расселены, но не снесены 34 аварийных дома. В некоторых случаях под расселенными домами расположены защитные сооружения гражданской обороны федеральной собственности — их снос нужно согласовывать, также затягивают процесс и переговоры с собственниками помещений, расположенных в первых этажах домов — магазинов, офисов и так далее. Впрочем, основная причина, сочли в КСП — все же бюрократическая волокита.

С марта этого года расселенные дома на улице Ленинградской и в переулке Гвардейский горели уже шесть раз, а за период с 25 апреля по 11 мая произошло три крупных пожара. Последний — накануне вечером: чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось два с половиной часа. Причина устанавливается, однако вариантов в данном случае не так много: неосторожное обращение с огнем либо поджог.

Тем временем застройщики стремятся занять все новые — свободные территории под массовое жилищное строительство. Несколько лет назад под застройку были отданы несколько участков опытных полей, ранее находившихся в пользовании Воронежского агроуниверситета. В прошлом году была приостановлена застройка другой территории, ранее использовавшейся вузом, — яблоневых садов. Только после того, как разразился скандал, а ситуацией заинтересовались прокуратура и СКР, уничтожение сада было приостановлено. Правда, дальнейшая его судьба все еще остается неизвестной. Наконец, в конце апреля появилась информация, что девелоперам могут отдать еще 110 га опытных полей ВГАУ.