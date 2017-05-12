Минобороны РФ рассказало о маневре Су-30 над Черным морем
Москва, 12 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30 9 мая поднялся в воздушное пространство над Черным морем для перехвата P-8A Poseidon — американского самолета-разведчика, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, американский самолет приближался к российской границе. Около 12:00 Су-30, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа, был поднят на его перехват.
Визуально определив самолет как разведчик P-8A Poseidon, Су-30 выполнил маневр «приветствие». После этого самолет американских ВВС изменил маршрут полета «в сторону удаления от границы с Россией».
«Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — заключили в Минобороны.
Ранее о том, что российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета, выполнявшего штатное задание в международном воздушном пространстве, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Памелу Кунце.
Командир американского самолета заявил, что взаимодействие с российским истребителем было «безопасным и профессиональным».