Москва, 12 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30 9 мая поднялся в воздушное пространство над Черным морем для перехвата P-8A Poseidon — американского самолета-разведчика, сообщили в Минобороны РФ.

Ramakrishna Reddy Y Су-30МКИ

По данным военного ведомства, американский самолет приближался к российской границе. Около 12:00 Су-30, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа, был поднят на его перехват.

Визуально определив самолет как разведчик P-8A Poseidon, Су-30 выполнил маневр «приветствие». После этого самолет американских ВВС изменил маршрут полета «в сторону удаления от границы с Россией».

«Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — заключили в Минобороны.

Ранее о том, что российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета, выполнявшего штатное задание в международном воздушном пространстве, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Памелу Кунце.

Командир американского самолета заявил, что взаимодействие с российским истребителем было «безопасным и профессиональным».