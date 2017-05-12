Екатеринбург, 12 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Ходатайство о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области (апрель 2010 — январь 2014) Михаила Юревича направлено следователем в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

ElisaRiva Арест

Ходатайство поступило из четвертого управления ГСУ СКР и будет рассмотрено 12 мая 2017 года.

Адвокат бывшего чиновника Игорь Трунов уточнил, что в суд направлены три тома материалов уголовного дела. В течение восьми часов рассмотрение ходатайства должно быть завершено.

Напомним, в начале мая третий южноуральский губернатор объявлен в международный розыск. Это произошло после его третьей неявки на допрос в рамках уголовного дела о получении взятки.

Как пояснял Трунов, неявка связана с тем, что его подзащитный находится на лечении в Израиле, о чем своевременно уведомлял следователя.

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Напомним, Юревич является фигурантом уголовного дела, возбужденного 20 марта 2017 г. по статьям о подстрекательстве к клевете и о получении взятки.

По версии следствия, он получил взятку в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Известно об этом стало из показаний бывшего чиновника, который был задержан в 2012 году и сейчас отбывает наказание.

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Также следствие полагает, что по инициативе Юревича был оклеветан председатель Челябинского областного суда Федора Вяткина. Губернатор подстрекал к клевете своего заместителя Олега Грачева.

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