Лондон, 12 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Группа ученых из Великобритании установила, что на сегодняшний день ВИЧ-инфицированные люди живут столько же, сколько и здоровые. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

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Как отмечают авторы, сегодня медицина способна продлять жизнь ВИЧ-инфицированных людей в среднем на десять лет, благодаря антиретровирусной терапии. На сегодняшний день медики используют менее токсичные препараты, а также применяют большее количество вариантов терапии.

Специалисты рассмотрели 18 научных работ, в сумме охвативших более 88 тысяч человек, принимающих антиретровирусные лекарства. В итоге ученые пришли к выводу, что среди тех людей, которые начали принимать препараты в 1996—2007 годах, процент умерших в первые три года был выше, чем среди тех, кто начал лечение в 2008—2010 годах.

По словам авторов, это произошло благодаря применению новых препаратов, к которым вирусу сложнее выработать устойчивость. Эти препараты способны вызывать меньше побочных эффектов, а также позволяют максимально избежать последствий болезней — в частности, снижения иммунитета.

При этом также отмечается, что такая возможность есть не для всех ВИЧ-инфицированных. Как показало исследование, никакого значительного прогресса не наблюдалось среди тех, кто заразился во время инъекции наркотика.

Напомним, антиретровирусная терапия появилась в середине 1990-х годов. С ее помощью удается остановить репликацию вируса, что позволяет предотвратить ослабление иммунной системы и остановить развитие болезни.