Богота, 12 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Президент Кубы Рауль Кастро 11 мая принял по очереди делегации колумбийских леворадикальных группировок FARC-EP и ELN, лидеры которых собрались на этой неделе в Гаване для поиска консенсуса в установлении стабильного мира в своей стране, сообщает El Periódico.

Флаг ФАРК

Кастро и члены секретариата Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии (FARC-EP) во главе с лидером группировки Тимолеоном Хименесом под псевдонимом «Тимошенко» обсудили ход мирного процесса в Колумбии, а также их встречу в Гаване с представителями Армии национального освобождения (ELN).

Делегация FARC-EP выразила Кастро свою «глубокую благодарность» за «ценную поддержку» Кубы в качестве гаранта мирного урегулирования и переговорного посредника с правительством Колумбии в течение почти пяти лет, что привело к подписанию мирного соглашения в ноябре 2016 года после 52 лет вооруженного конфликта.

Генерал Кастро подтвердил приверженность Кубы продолжать поддерживать сложный процесс реализации соглашения, которое он считает важным шагом в построении «стабильного и прочного мира» в Колумбии и консолидации Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве «зоны мира».

Также в четверг кубинский лидер встретился с главой ELN Николасом Родригесом под псевдонимом «Габино» и боевыми командирами Антонио Гарсией и Пабло Белтраном.

Кастро обсудил с делегацией ELN ход развития мирных переговоров между правительством Колумбии и партизанами, а также о впечатлениях от встречи с делегацией FARC-EP в Гаване. Делегация ELN, в свою очередь, выразила благодарность Кубе за ее роль гаранта мирных переговоров с правительством Колумбии,

По окончании трехдневных переговоров в Гаване две крупнейшие партизанские группы Колумбии 11 мая сделали совместное заявление, в котором поддержали «общие цели, достижение которых идет разными, но взаимодополняющими дорогами, включая поиск поддержки общества, которое должно сыграть ведущую роль в достижении мир».

Также делегации повстанцев заявили о своей солидарности с жертвами вооруженного конфликта, которые являются «душой мирного процесса», однако необходимо достижение «всей правды» о ходе последних семидесяти лет кровавой войны в Колумбии.

Напомним, крупнейшие повстанческие группы в Колумбии FARC-EP и ELN вступили на путь переговоров с правительством для того, чтобы закончить длительный вооруженный конфликт, добиться мира и официально вступить в политическую жизнь страны.

Лидеры FARC-EP после пяти лет переговоров при активном посредничестве Кубы, Норвегии, Венесуэлы и Чили подписали в ноябре 2016 года мирное соглашение с правительством Хуана Мануэля Сантоса, которое было закреплено парламентом на три президентских срока. Лидеры ELN в настоящее время ведут переговоры с правительством в Китов при посредничестве Эквадора, Бразилии, Чили, Венесуэлы и Норвегии.