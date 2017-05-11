Вашингтон, 12 мая, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Частная американская компания SpaceX намерена в 2020 году отправить к Марсу два автоматических корабля Red Dragon. Об этом сообщил директор Отдела по изучению планет NASA Джим Грин, передает издание Ars Technica.

Spacex.com Запуск ракеты. SpaceX

Решение об отправке сразу двух кораблей объясняется перестраховкой на случай возможных проблем при спуске на поверхность Марса.

Кроме этого, отмечается, что масса Red Dragon по достижении им Марса составит 8 тонн, тогда как масса самого тяжёлого объекта, спускавшегося на планету, составляла 3,6 тонны.

Ранее SpaceX заявляла о планах по отправке лишь одного корабля. Первоначально миссия планировалась на 2018 год, но затем была перенесена ещё на два года.

Миссия под названием «Красный дракон» станет первым испытательным полётом. Модули Dragon должны подготовить площадку для будущей пилотируемой миссии и высадки на поверхности Марса.

Напомним, в феврале компания Илона Маска сообщила о намерении организовать в 2018 году первый коммерческий полёт вокруг Луны на пилотируемой версии космического грузовика Dragon.

Отмечалось, что первыми к спутнику Земли отправятся два частных лица, которые уже «внесли значительную предоплату» за будущий полёт. При этом в компании заявили, что на данный момент уже есть и другие желающие совершить подобный полёт к Луне, с которыми пока ведутся переговоры.