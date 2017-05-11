Фэрбанкс, США, 11 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Глава МИД также рассказал, что Россия сожалеет о том, что перестали проводиться встречи начальников генштабов стран региона. По его словам, подобная практика имела место в Арктическом совете ранее, но встречи не проводятся уже четыре года.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Напомним, что сегодня, 11 мая, в Фэрбенксе прошла 10-я сессия Арктического совета, в которой приняли участие министры иностранных дел стран региона.

Арктический совет — это крупнейший международный форум, созданный для развития сотрудничества семи арктических государств, учрежденный в 1996 году в Оттаве. В его задачи входит обеспечение устойчивого развития региона, защита окружающей среды и сохранение малых народов севера.