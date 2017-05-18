Москва, 18 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Трилогия об искателе приключений, археологе Индиане Джонсе вновь в кинотеатре. С 9 по 11 июня проект «Иноекино» устраивает показ лент «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». реж Стивен Спилберг. 1981. США Археолог

Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино» поделился с корреспондентом ИА REGNUM : «Показать на большом экране три классических фильма про приключения «Индианы Джонса» мы очень давно хотели, но все как-то не срасталось с правами. Долгое время его не разрешали показывать, но вот, наконец, лицензии у нас есть, и мы в предвкушении большого праздника. Разухабистые яркие приключения Индианы горячо любимы в нашей стране, эти фильмы стали настоящим культом во время видеосалонов. Плюс ко всему, лично меня, как большого любителя путешествовать подальше от Европы, привлекает тот момент, что тут действие происходит в самых разных уголках Земли. Это очень здорово и воодушевляет!»

Появление Индианы Джонса как культового персонажа произошло не спонтанно — работа над образом героя велась несколько лет американским режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом. Приключенческие сериалы 30-х и 40-х годов ХХ ст. вдохновили Лукаса на создание фигуры, которая вмещает в себя черты их главных героев. В 1973 году сценарист написал четыре истории об Индиане Смите, и совместно с Филиппом Кауфманом, собирался снимать первый фильм, сюжет которого строился на поиске Ковчега завета. Однако проект приостановили. Спустя четыре года Стивен Спилберг поделился с режиссером, что хотел бы снять фильм о Джеймсе Бонде. Тогда Лукас предложил ему своего персонажа и не промахнулся.

Необычное имя персонажа тоже имеет интересную историю: идею для него дала собака Джорджа Лукаса, которую звали Индиана. Этот же пёс стал прообразом Чубакки из другого немалоизвестного фильма режиссера. А вот первоначальную фамилию главного героя Спилберг забраковал, после чего Лукас предложил имя, которое знакомо всем зрителям.

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков поделился своим мнением:

«Индиана Джонс — удивительное явление. Конечно, всем хочется своего Бонда с блекджеком и … (постойте, Бонд же и так с Блекджеком и… ну, да ладно). Так вот, чтобы получить Бонда, вам нужен харизматичный сексуальный герой, путешествия и сюжет, в который можно встроить много драк и стрельбы на фоне тех мест, куда зритель никогда не попадет. В Джонсе все элементы налицо. Тут и герой, гетеросексуальный по самую шляпу, даже на уровне примитивно фрейдсанутой символики: сам он с хлыстом управляется более чем отменно, но змей боится, как огня. И путешествия, и мордобой… Но удивительность и залог успеха не только и не столько в верном коктейле.

Джонс — прославитель носителей гуманитарного знания — историк с пистолетом. В начале 80-х в Штатах модны были не гуманитарии (как бы ни было теперь в это сложно поверить), в моде были инженеры и математики: на достижениях НАСА выросло целое поколение, а промышленность еще не выехала в более теплые страны с менее защищенным трудом. Джонс был одной из первых ласточек, греющих душу гуманитария. Студента с Плутархом вместо девицы на коленях или девушки-филолога, которой По ближе и теплее, чем любой живой мужчина. Все они получили свое воплощение на экране. Может быть, Джонс — прародитель, (но, скорее, просто попадатель в струю) современной хипстеризации культуры — моды на гуманитарность.

Сцена из «Матрицы» «может быть, и мы тоже можем», наиболее точно отражающая идею идентификации зрителя с героем на экране, работает как иллюстрация и тут. У современного литературоведа/ психоаналитика/ киноведа/ историка/ филолога, когда он роется в книжных развалах, внутри, где-то у сердца, свернулся клубком маленький Форд с хлыстом. Мы снаружи находим редкий фолиант, а тот, внутри, снова и снова отыскивает секретный проход в забытый храм. Мы придумываем новую интерпретацию, сложив условные «факты» в неведомую загогулину, а он, внутри, снова побеждает научную несправедливость».

На роль главного героя было два основных претендента: Спилберг предлагал Харрисона Форда, а Лукас — Тома Сэллека, с которым уже работал в «Звездных войнах». Однако из-за накладок и съемок в это же время в другом проекте Сэллек вынужден был отказаться от роли. Форд же согласился сыграть в фильме лишь при одном условии — вся прибыль от проката картины будет разделена между ним, Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом.

Отличительными чертами Индианы Джонса являются шляпа, кнут и боязнь змей. Однако не ему одному присуща последняя особенность. В первой части «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» бывшая возлюбленная главного героя Мэрион Рэйвенвуд падает в яму со змеями. Если внимательно присмотреться, можно увидеть отблеск света от стеклянной стены, отделяющей девушку от пресмыкающихся. Этот эффект заметен только на видеокассете, в позднем релизе его уже не видно.

Второй фильм об искателе приключений вышел спустя три года под названием «Индиана Джонс и храм судьбы». На этот раз создатели фильма не только руководили процессом, но и сами решили «засветиться» в кадре. В начале фильма, в сцене в аэропорту, Спилберг и Лукас снялись в роли миссионеров.

Нередко в картинах встречаются скрытые отсылки к «Звездным войнам». Например, жилет, который надевает Индиана в своем жилище, такой же, как у Хана Соло. А в сцене «Колодец душ» на стенах видны иероглифы P2-Д2 и Си-3ПиО.

В следующем сиквеле «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Джордж Лукас хотел задействовать особняк с привидениями. Однако Стивен Спилберг, недавно спродюсировавший фильм «Полтергейст», отклонил такую задумку, ссылаясь на то, что ему хочется снять нечто отличное от последнего фильма. Тогда Лукас придумал сюжет со Святым Граалем, а Спилберг ввел в сюжет историю с пропавшим отцом Индианы. Как признался в дальнейшем режиссер, именно этот фильм стал его самой любимой частью истории об Индиане Джонсе.