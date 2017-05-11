Хельсинки, 11 мая, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Финляндия сосредоточится на охране окружающей среды, образовании и телекоммуникациях, рассказал министр иностранных дел страны Тимо Сойни сегодня, 11 мая. Финляндия приняла руководство Советом от США и будет возглавлять эту организацию два года.

Финляндия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, подводя итоги председательства Соединенных Штатов в Арктическом совете, назвал прошедшие два года плодотворными: основными направлениями, на которые были направлены усилия американского представительства, стали развитие экономического потенциала региона, сохранение чистоты северно-ледовитого океана и борьба с глобальным потеплением.

В Фэрбенксе (США) 11 мая прошла 10-я сессия Арктического совета, в которой приняли участие министры иностранных дел стран региона.

Арктический совет — это крупнейший международный форум, созданный для развития сотрудничества семи арктических государств, учрежденный в 1996 году в Оттаве. В его задачи входит обеспечение устойчивого развития региона, защита окружающей среды и сохранение малых народов севера.

В Арктический совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

В качестве наблюдателей в совете присутствуют: Великобритания, Германия, Испания, Италия, КНР, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Франция, Япония, Индия.