Волгоград, 12 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда продолжается масштабная модернизация. В настоящее время на аэродроме продолжается строительство рулежных путей, а также перрона для самолетов, идет обустройство очистных сооружений и водосточно-дренажной системы. Такая информация была озвучена в ходе выездного совещания, посвященного ходу реконструкции воздушных ворот, которое на месте провел губернатор Андрей Бочаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 12 мая.

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Также обновляются инженерные коммуникации, в том числе монтируется светосигнальное оборудование по III категории ИКАО, что позволит принимать самолеты даже в неблагоприятных погодных условиях. На объектах круглосуточно трудятся 420 человек и 122 единиц техники, работы идут по графику.

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В волгоградском аэропорту для самолетов уже открыли первую очередь новой рулежной дорожки. А все плоскостные сооружения аэродрома, включая перрон, строители должны завершить к концу 2017 года. Этому же сроку должно быть установлено светосигнальное и навигационное оборудование.

«В мае 2018 года предстоит ввести в строй новый терминал и привести в порядок площадь перед аэровокзалом, запустить на регулярной основе перевозку пассажиров пригородными поездами», — добавил глава региона.

Строительство нового терминала В, который будет обслуживать российские авиалинии, ведётся в достаточно высоком темпе — компания работает круглосуточно. Уже в июле 2017 года будет завершен нулевой цикл. К концу года перед строителями стоит задача закрыть тепловой контур здания, чтобы в зимний период работать внутри.

Сейчас для отправления и приема внутренних рейсов используется терминал А, для международных линий — терминал С. Разведение пассажирских потоков потребовалось в связи со значительным увеличением объема перевозок: в январе-апреле 2017 года он вырос на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, особенно высокая динамика — на зарубежных линиях.

«Это абсолютно разные технологии обслуживания пассажиров, разные системы обеспечения. Чтобы потоки не перехлестывались, терминал А на время строительства нового здания будет обеспечивать внутренние линии, когда занят терминал С», — уточнил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев.

Напомним, строительство в аэропорту двух новых пассажирских терминалов В и С входит в программу подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Последний уже построен и начал свою работу в августе 2016 года.

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Первый этап реконструкции аэропорта выполнен в полном объеме в 2016 году, второй будет завершен к маю 2018 года, третий — после проведения матчей ЧМ-2018. За это время предстоит переоборудовать пассажирский терминал А в междугородный автовокзал, соединить 12-метровой «вставкой» терминалы В и С, построить три телетрапа. В результате на базе аэропорта будет создан мультимодальный транспортно-пересадочный узел федерального значения, который объединит пассажиров авиационного, железнодорожного и автотранспорта.