Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Экспортных грузов перегружено 197,1 млн тонн (+7,8%), импортных грузов — 10,9 млн тонн (+9%), транзитных — 18,5 млн тонн (+12,7%), каботажных — 23,7 млн тонн (+44,4%). Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 22,5 млн тонн (+65,4%).

Швартовка

В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 82,8 млн тонн (+7,4%). Увеличился объем перевалки грузов в портах: Усть-Луга до 33 млн тонн (+9,5%), Приморск до 22,2 млн тонн (+4%), Большой порт Санкт-Петербург до 16,8 млн тонн (+6,5%), Высоцк до 6,2 млн тонн (+14,9%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 80,7 млн тонн (+8,5%). Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Новороссийск — до 48 млн тонн (+6,7%), Туапсе — до 8,8 млн тонн (+8%), Кавказ — до 6,6 млн тонн (+14%), Тамань — до 5,2 млн тонн (+27,2%), Керчь — до 2,9 млн тонн (+15,8%), Ростов-на-Дону — до 3,8 (+9,1) млн тонн. В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 1,1 млн тонн грузов (снижение на 48,4%). Объём перевалки грузов портов: Махачкала 0,3 млн тонн (-73,7%), Астрахань — 0,7 млн тонн (-17,6%) и Оля — 53,1 тыс. тонн (-19%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 63,1 млн тонн (+8%). Увеличили грузооборот порты Восточный — до 23,3 млн тонн (+9,3%), Ванино — до 9,8 млн тонн (+1,2%), Находка — до 8,2 млн тонн (+7,8%), Пригородное — до 6,1 млн тонн (+11,8%), Владивосток — до 5,3 млн тонн (+17,8%), снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот портов Де-Кастри — до 4 млн тонн (-2,1%) и Посьет — до 2,7 млн тонн (-1,1%).