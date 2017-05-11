Москва, 11 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. «Сотрудники организации, волонтёры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название. И теперь наша организация будет называться «Справедливая помощь Доктора Лизы», — сказала Авилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинке (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Она подчеркнула, что документы на регистрацию нового названия уже поданы в Министерство юстиции России. Фонд рассчитывает, что в течение месяца все необходимые юридические процедуры будут пройдены.

Кроме того, Авилова рассказала, что фонд, который на данный момент является международной общественной организацией, сменит статус и будет работать как международная благотворительная организация.

Напомним, в феврале 2017 года новым президентом фонда «Справедливая помощь» была избрана журналиста Ксения Соколова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря 2016 года, которая произошла в акватории Черного моря близ Сочи.

Глинка везла в Сирию гуманитарную помощь на самолете Ту-154, который принадлежал Министерству обороны РФ. Также на этом самолете летели 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, военные чины и журналисты. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому.