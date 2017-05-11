Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, доктора технических наук, профессора Сергея Бачевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 мая источник в вузе.

Sut.ru Сергей Бачевский

По данным источника, ректор был задержан в своем служебном кабинете, в котором производился обыск.

Ранее сегодня пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о проведении следственных действий в университете по уголовному делу о превышении должностных полномочий руководством вуза (часть 1 статьи 286 УК РФ). Сообщалось о задержании должностного лица университета, однако фамилия и должность задержанного не назывались.

По версии следствия, должностные лица вуза, ставшие фигурантами уголовного дела, «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства», сообщали в региональном УФСБ.

Для справки.

Сергей Бачевский руководит университетом телекоммуникаций c 2011 года. Он родился в 1961 году в городе Балхаш, в семье инженера. В 1978 году окончил среднюю школу с золотой медалью, поступил в Военное училище радиоэлектроники ракетно-космической обороны. Семь лет служил в войсках противоракетной обороны.

Окончил адъюнктуру военного инженера Технической академии (г. Харьков), защитил кандидатскую диссертацию. Был направлен в город Тверь в Академию противовоздушной обороны, где 6 лет работал старшим преподавателем на кафедре. Закончил докторантуру, защитил докторскую диссертацию. Был направлен в Санкт-Петербургское училище радиоэлектроники, 8 лет руководил кафедрой радиолокации. После увольнения из армии 4 года работал в Северо-Западном заочном техническом университете на должности директора Информационного логистического центра, некоторое время возглавлял факультет радиоэлектроники СЗТУ. Затем работал заместителем генерального директора по научной работе ОАО «Авангард», известного предприятия радиоэлектронной промышленности. Оттуда и перешел на работу в вуз.

Имеет 148 научных трудов в области радиоавтоматики, радиолокации, теории автоматического управления, награжден 4 медалями.