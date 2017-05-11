Лондон, 11 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Во время международной конференции по Сомали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвали увеличить поддержку пострадавшей от засухи африканской стране почти на $1 млрд долларов, 11 мая сообщает Associated Press.

(сс) Michael Marcovici Деньги

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Гутерриш заявил, что для оказания гуманитарной помощи гражданам Сомали в текущем году потребуется еще $900 млн.

«Сомали находится на грани между опасностью и возможностью восстановления. Здесь, в Лондоне, мы можем сдвинуть чашу весов в сторону безопасности», — заявил Гутерриш.

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Генеральный секретарь ООН отметил, что политическая стабильность в стране улучшилась, однако растущие проблемы с продовольствием затронут миллионы граждан Сомали.

Напомним, около 439 тыс. человек столкнулись с угрозой голода, более 6 миллионов жителей Сомали также страдают от нехватки продовольствия. В стране зафиксирована самая крупная вспышка холеры за последние пять лет. В текущем году от заболевания погибли 690 человек, к июню количество заболевших может достигнуть 50 тыс. человек.