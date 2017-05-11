Кишинёв, 11 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Представители прорумынской Либеральной партии Молдавии встретили пикетом у здания кишиневского аэропорта вернувшегося из Москвы президента Молдавии Игоря Додона, присутствовавшего на Параде Победы на Красной площади. Как передает корреспондент ИА REGNUM, либералы обвинили Додона в предательстве интересов Молдавии и принесли ему «вещи для переезда в Москву».

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги «Додон, твой дом — Москва!» и «Додон — слуга Путина!».

Либералы также осудили участие военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье в Параде Победы в Тирасполе 9 мая вопреки призыву молдавских властей, требовавших от Москвы воздержаться от участия в мероприятии.

«Пока российские войска шли маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным», — возмутились либералы и призвали привлечь президента к ответственности за «измену родине».

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон стал единственным зарубежным лидером, присутствовавшим на праздновании Дня Победы в Москве. Он везде сопровождал президента России Владимира Путина и стоял по правую руку от него на Параде Победы на Красной площади.