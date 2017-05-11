Москва, 11 мая, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Проект закона, который изменит правила торговли для крестьянских и фермерских хозяйств, садоводов, огородников и животноводов, внесла в Госдуму Самарская губернская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

skeeze Фермерский рынок

Парламентарии предлагают, в частности, освободить их от обязательного получения карточки продавца. По действующим сегодня нормам, продавец вправе торговать на рынке только при наличии такой карточки. Однако, по мнению авторов законопроекта, оформление документа требует временных и финансовых затрат. Они довольно обременительны для граждан, торгующих на рынке сельхозпродукцией собственного производства, поэтому они часто уходят с рынка.

Для того, чтобы контролировать работу фермеров и других торговцев сельхозпродукцией, авторы законопроекта предлагают сократить список необходимых документов до двух: договора о предоставлении торгового места и удостоверения личности.

Кроме того, предлагается разрешить фермерам не прикреплять фотографию в личную нагрудную карточку, которую обязан носить каждый продавец на рынке. Сегодня в такой карточке указывается фамилия, имя и отчество гражданина, который заключил с управляющей рынком компанией договор о предоставлении торгового места. В карточку также вклеена фотография этого гражданина. Но, по словам авторов законопроекта, фермерская торговля носит непостоянный и сезонный характер, поэтому подобное требование для них излишнее.

Комиссия по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей РФ рассмотрела законопроект и указала на необходимость некоторых доработок. Так, например, в договоре о предоставлении торгового места гражданам предлагается указывать личные данные продавца Кроме того, авторам инициативы также необходимо конкретизировать, какую именно сельхозпродукцию фермеры смогут продавать без оформления карточки продавца.