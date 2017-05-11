Москва, 11 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Чаще всего за последний год жители России покупали лекарства от простуды, гриппа (70%) и препараты от головной боли и других видов боли (57%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Liter.kz Лекарственные средства

Лекарства от расстройства желудка (изжоги, метеоризма, запора и т.п.) покупают 32%, витамины — (31%).

27% респондентов в возрасте от 55 лет и старше за последние 12 месяцев покупали лекарства от гипертонии, сердечной недостаточности.

17% опрошенных приобретают в аптеках успокоительные или снотворные препараты, 8% — биологические активные добавки/биостимуляторы.

Жители Москвы чаще остальных покупают успокоительные и снотворные лекарства, а также витамины и биостимуляторы.

Другие лекарства пользуются спросом у 23% граждан РФ. А 11% не покупают никаких лекарств из перечисленных.

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают расти цены на лекарства. Правительство РФ старается сдерживать необоснованный рост цен на лекарства. В пилотном режиме в шести регионах настраивается система маркировки, чтобы защитить людей от поддельных лекарств.

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