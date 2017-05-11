Богота, 11 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Активисты Федерации преподавателей Колумбии 11 мая инициировали бессрочную забастовку в знак протеста против политики правительства Хуана Мануэля Сантоса, которое не выполняет соглашения с профсоюзами, заключенные в 2013 и 2015 годах, сообщает канал TeleSur.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Среди разногласий фигурирует «плохое» медицинское обеспечение учителей, а также отсутствие согласования с Министерством образования о повышении зарплат.

Учителя также требуют улучшения политики составления учебного графика, чтобы дети учились в более комфортных условиях. Кроме того, преподаватели настаивают на пересмотре правительством системы бонусов и выделения средств для их выплаты.

Между тем, министр образования Колумбии Янет Хиа призвала бастующих учителей пересмотреть решение о забастовке, так как «она затрагивает более восьми миллионов детей по всей Колумбии».

Напомним, 11 мая в департаменте Чоко продолжилась еще одна гражданская забастовка, где люди требуют соблюдения соглашений, подписанных с правительством в августе 2016 года по улучшению базовых услуг для жителей региона, включая услуги транспорта для налаживание сообщений с другими колумбийскими департаментами.

Кроме того, жители Чоко потребовали от властей принять меры, чтобы предотвратить похищения, вымогательства и массовые вытеснения людей с территорий.

Колумбийские водители такси 11 мая также приостановили свою деятельность в знак протеста против компании Uber.