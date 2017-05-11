Москва, 11 мая, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял постановление, предусматривающее выделение десяти грантов по 30 млн рублей для лучших отделений реанимации и интенсивной терапии каждый год. Об этом градоначальник заявил 11 мая на заседании президиума правительства Москвы.

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«Принято постановление «О грантах правительства Москвы «Спасая жизни», предусматривающее предоставление десяти грантов в размере 30 миллионов рублей каждый лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе ОМС», — уточнил мэр.

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Из материалов заседания президиума следует, что гранты будут предоставляться ежегодно по результатам мониторинга деятельности отделений реанимации и интенсивной терапии в следующих номинациях: два гранта за «лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медпомощь детскому населению», пять грантов за «лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медпомощь взрослому населению населению», «лучшее неонатологическое отделение реанимации и интенсивной терапии», «лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инфарктной сети» и «лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инсультной сети».

Также отмечается, что побороться за гранты смогут все городские стационары, включая роддома, в которых функционируют отделения реанимации и интенсивной терапии. Выделяемые муниципальными властями средства, будут использоваться исключительно на повышение оплаты труда врачей и других медработников этих отделений реанимации и интенсивной терапии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «оптимизации» системы московского здравоохранения, жесточайшему сокращению подверглись, как сами медицинские работники, было уволено более 8,3 тысяч работников, так и урезаны зарплаты и различные надбавки, пока еще работающим врачам.

Нанеся возможно непоправимый урон системе медицинской помощи Москвы, теперь же пытаются минимизировать издержки этих решений, создавая такие проекты, как «Московский врач». А, кроме того параллельно решают свои властно-кадровые вопросы. Об этом в частности заявляла координатор по вопросам здравоохранения Московского отделения Всероссийского общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину», медицинский психолог Алла Мамонтова.

По ее словам: «Проект «Московский врач» призван перераспределить фонд оплаты труда в пользу тех специалистов, которые будут лично преданы начальству, вне зависимости от их профессиональных качеств».

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