Мадрид, 11 мая, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Испанская энергетическая компания Iberdrola 11 мая категорически отвергла «какие-либо мошеннические манипуляции» с ценами на рынке электроэнергии в конце 2013 года посредством своих гидроэлектростанций и подчеркнула, что в рассматриваемый период всегда выступала «в качестве предусмотрительного и благоразумного агента», сообщает El Diario.es.

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Согласно источникам компании, Iberdrola Generación «всецело сотрудничает» с судом и жандармерией Испании, предоставляя всю запрашиваемую информации, связанную с действиями компании на рынке электроэнергии в период с 30 ноября по 23 декабря 2013 года.

Источники пояснили, что основная часть запрашиваемой информации в настоящее время в руках Национальной комиссии по рынкам и конкуренции, которая, проанализировав факты за то время, наложила на компанию штраф в размере €25 млн в ноябре 2015 года. Однако на это решение компания подала апелляцию.

Компания подчеркнула, что она не вмешивается в процессе ценообразования на рынке электроэнергии, «не принимала участия в каком-либо обмане или мошенничестве» и «никогда не имела намерения изменять цену на электроэнергию».

Как пояснили источники, Iberdrola Generación «всегда действовала как и предусмотрительный и благоразумный управляющий гидроэлектростанциями», а «отчетность компании была проверена независимой группой квалифицированных специалистов».

Напомним, Верховный суд отменил 4 июля 2012 года единственное штраф (€2,4 млн), наложенный на компанию Iberdrola Generación на основании того, что не было собрано достаточно доказательств в виновности компании.

Компания Iberdrola Generación является одним из крупных производителей и поставщиков электроэнергии в ЕС, а также является одним из крупнейших в мире операторов возобновляемых источников энергии. По состоянию на март 2006 года она располагает установленной мощностью 3 914 МВт, 3 598 из которых относятся к возобновляемым источникам (большей частью — энергии ветра). Услугами компании пользуются 16 млн. клиентов, в том числе более девяти миллионов человек из Испании.