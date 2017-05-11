Ростов-на-Дону, 11 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. «В удовлетворении иска и встречного иска отказать», — решили служители Фемиды Арбитражного суда Ростовской области, а потому виновных в срыве сроков ввода в эксплуатацию платных парковок в донской столице нет. Почти 30 млн рублей не получит ни департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону, ни ООО «Ростовское парковочное пространство». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 мая со ссылкой на материалы суда.

ИА REGNUM Терминал для оплаты парковки

Напомним, поводом для обращения в суд стало опоздание сроков реализации первого этапа проекта на полгода. Власти города-миллионника обратились в Арбитражный суд о взыскании с инвестора неустойки в размере 29,9 млн рублей. В свою очередь, компания-оператор в январе 2017 года представила встречный иск к департаменту о взыскании пени в таком же размере.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам открытого конкурса, проведенного в декабре 2015 года, право реализовать инвестпроект сроком на 12 лет получило ООО «Ростовское парковочное пространство». По предварительным расчетам, объем инвестиций в экономику города-миллионника составит более 500 млн рублей.

За период с сентября 2016 года по апрель 2017 года платные парковки организованы на 110 участках дорог. Введено в эксплуатацию почти 6 тыс. парковочных мест, включая 613 бесплатных стоянок для инвалидов. На реализацию проекта было направлено 103,5 млн рублей. За этот же период в доходную часть бюджета муниципалитета поступило 1,6 млн рублей.

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Тем временем, платить за парковки готовы не все автовладельцы. За час стоянки в будни с 8:00 до 20:00 горожанин должен заплатить 35 рублей. Но некоторые считают эту сумму слишком большой, и вместо использования стоянок водители паркуются во дворах.

О вводе платных парковок в Ростове-на-Дону речь шла ещё с 2014 года, но город всё никак не мог найти инвестора для реализации. В итоге проект был запущен в 2016 году. В рамках его реализации более 5,5 тыс. ранее бесплатных парковочных карманов стали платными. Главная цель проекта — снижение количества нарушений ПДД и пробок в центре города.

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