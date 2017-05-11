Симферополь, 11 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. «Вчера осмотрели 15 км пляжей Алуштинского региона: в селах Приветное, Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское. Ситуация аховая. Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс», — написал глава Крыма.

Victor Korniyenko Пляж в г. Канака, Алуштский район, Крым

По наблюдениям Сергея Аксенова, частота вывоза отходов никак и никем не контролируется, все села обслуживает одна ассенизаторская машина.

«Наша задача, как органов власти, — оказать помощь предпринимателям и не допустить незаконного слива нечистот в море. Туристы, приехавшие на эти пляжи, не должны купаться в грязной воде, иначе больше они никогда сюда не вернутся. При этом задача предпринимателей — обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова», — считает Аксенов.

Глава Крыма также заявил о необходимости создания общественных советов, которые должны заняться вопросом приведения объектов инфраструктуры в должное состояние и формированием единого архитектурного стиля набережных в каждом поселке.

«На сегодняшний день, к сожалению, вместо архитектуры мы видим лишь позор», — подчеркнул глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец апреля, большая часть пляжей Крыма не была готова к приему отдыхающих. Например, в Алуште из почти сотни пляжей документы были готовы только на 13, а в Феодосии и Саках было открыто и вовсе по одному пляжу.