Киев, 11 мая, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Сторонник украинских карателей и неонацистов заявил, что декоммунизация «вырвала Украину из единого с Россией пространства», то есть лишила миллионы жителей Украины памяти об СССР, Великой Отечественной войне и великой российской и советской культуре.

Почта России, Украины и Белоруссии (совместный выпуск), 1994 год Марка «50-летие Освобождения России, Украины и Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков»

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«Следующий шаг декоммунизации — календарь, — считает Вятрович. — Следует вырваться из единой временной плоскости, которая синхронизирует жизнь нашей страны с врагом».

Ранее Украинский институт национальной памяти уже предложил новый украинский календарь, в котором стерты все традиционные праздники, имеющие отношение к СССР, и добавлены новые «патриотические».

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Напомним, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович активно продвигает на Украине идею прославления Бандеры и Шухевича, а также украинской повстанческой армии — УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каратели из которой ответственны за Волынскую резню 1943−1944 годов.

Также Вятрович представил в 2014 году законы о декоммунизации на Украине, согласно которым в «незалежной» является уголовно наказуемым любое публичное выражение коммунистических или советских взглядов. К примеру, публичное исполнение группой людей «Интернационала» наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.