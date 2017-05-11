В Сибири снят режим ЧС, введенный из-за угрозы природных пожаров
Красноярск, 11 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе стабилизировалась обстановка с природными пожарами. В связи с этим был снят режим «Чрезвычайная ситуация», сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 мая, в Сибирском региональном центре МЧС России.
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил об отмене режима ЧС для всех сибирских регионов 11 мая на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он поручил руководителям субъектов в дальнейшем самостоятельно принимать решения о режимах функционирования на территориях.
Напомним, режим ЧС был введен на всей территории Сибири 28 апреля из-за резкого осложнения пожарной обстановки в природной среде и угрозы населенным пунктам. Для ликвидации пожаров и обеспечения безопасности населения в Сибири сформировали группировку в количестве более 128 тысяч человек и 29 тысяч единиц техники.
Только в апреле представители надзорных служб составили более 3,5 тыс. протоколов об административных нарушениях, оштрафовано более 1,5 тыс. человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.
Между тем только за четыре выходных и праздничных дня в Сибири профилактические межведомственные группы выявили сотни нарушений требований пожарного законодательства. Например, в Туве мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей за брошенный непотушенный окурок, от которого загорелась сухая трава. В Бурятии за минувшие выходные возбуждено пять уголовных дел в отношении нарушителей пожарного законодательства и 80 протоколов об административной ответственности. В Иркутской области при патрулировании ликвидировали 28 возгораний сухой растительности. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах сотрудники полиции и министерства лесного комплекса составили 18 протоколов.
В Новосибирской области помощь пожарных потребовалась 130 раз. 88 нарушителей оштрафовали в Томской области, еще в 25 случаях проводятся проверки. В МЧС уточнили, что во всех случаях люди, несмотря на ветреную погоду и действующий из-за угрозы пожаров режим чрезвычайной ситуации, сжигали мусор и прошлогоднюю траву. В Красноярском крае только за сутки 9 мая профилактические группы обнаружили 49 возгораний, все они уже ликвидированы.
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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году в Сибири огненной трагедии избежать не удалось. С 27 по 29 апреля 2017 года в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. Из-за пожаров без жилья остались около 400 человек — жители Красноярского края, Иркутской области, Бурятии.
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