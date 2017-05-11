Красноярск, 11 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе стабилизировалась обстановка с природными пожарами. В связи с этим был снят режим «Чрезвычайная ситуация», сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 мая, в Сибирском региональном центре МЧС России.

Mil.ru Лесной пожар

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил об отмене режима ЧС для всех сибирских регионов 11 мая на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он поручил руководителям субъектов в дальнейшем самостоятельно принимать решения о режимах функционирования на территориях.

Напомним, режим ЧС был введен на всей территории Сибири 28 апреля из-за резкого осложнения пожарной обстановки в природной среде и угрозы населенным пунктам. Для ликвидации пожаров и обеспечения безопасности населения в Сибири сформировали группировку в количестве более 128 тысяч человек и 29 тысяч единиц техники.

Только в апреле представители надзорных служб составили более 3,5 тыс. протоколов об административных нарушениях, оштрафовано более 1,5 тыс. человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.

Между тем только за четыре выходных и праздничных дня в Сибири профилактические межведомственные группы выявили сотни нарушений требований пожарного законодательства. Например, в Туве мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей за брошенный непотушенный окурок, от которого загорелась сухая трава. В Бурятии за минувшие выходные возбуждено пять уголовных дел в отношении нарушителей пожарного законодательства и 80 протоколов об административной ответственности. В Иркутской области при патрулировании ликвидировали 28 возгораний сухой растительности. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах сотрудники полиции и министерства лесного комплекса составили 18 протоколов.

В Новосибирской области помощь пожарных потребовалась 130 раз. 88 нарушителей оштрафовали в Томской области, еще в 25 случаях проводятся проверки. В МЧС уточнили, что во всех случаях люди, несмотря на ветреную погоду и действующий из-за угрозы пожаров режим чрезвычайной ситуации, сжигали мусор и прошлогоднюю траву. В Красноярском крае только за сутки 9 мая профилактические группы обнаружили 49 возгораний, все они уже ликвидированы.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году в Сибири огненной трагедии избежать не удалось. С 27 по 29 апреля 2017 года в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. Из-за пожаров без жилья остались около 400 человек — жители Красноярского края, Иркутской области, Бурятии.

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