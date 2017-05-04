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Погорельцев Приангарья пообещали заселить в новое жилье до октября

Общество

Подписан указ о мерах по ликвидации последствий пожаров на территории региона

Иркутск, 4 мая 2017, 17:50 — REGNUM  Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 мая, в областном правительстве.

Уточняется, что документ разработан в связи с происшествиями на территории Киренского, Аларского, Зиминского, Заларинского районов, Саянска и Черемхово, а также с учетом наиболее крупного ущерба, причиненного в результате пожара в поселке Бубновка Киренского района. Населению пообещали оказать помощь. Речь идет о выполнении первоочередных аварийно-восстановительных работ и нормализации обстановки в пострадавших населенных пунктах.

Губернатор поручил ликвидировать последствия крупномасштабных пожаров в кратчайшие сроки. Погорельцев пообещали заселить в новые жилые помещения не позднее 30 сентября 2017 года.

Властям Приангарья необходимо принять распоряжение о выделении средств и обеспечить перевод единовременных денежных выплат из резервного фонда правительства Иркутской области на счета пострадавших. До 6 мая проводится работа по приему заявлений и документов от пострадавших для предоставления им денежных выплат, мер социальной поддержки и социальной помощи.

В облправительстве подчеркнули, что вопросы оказания помощи пострадавшим должны быть решены не позднее 1 июня. Министерство имущественных отношений должно до 5 мая внести в областное Заксобрание проект регионального закона о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность погорельцев. Министерству социально защиты, опеки и попечительства Иркутской области поручено обеспечить в 2017 году отдых и оздоровление детей из семей пострадавших.

До 15 мая поручено проработать вопрос завершения строительства двух многоквартирных домов для предоставления жилых помещений пострадавшим из поселка Бубновка в других населенных пунктах Киренского района. Новое жилье для погорельцев должно быть оборудовано минимальным набором бытовой техники. Ремонт жилых помещений в многоквартирном доме, пострадавшем при пожаре в Саянске, должен быть организован до 15 июля. До 1 июня должен быть проработан механизм предоставления древесины и материалов для строительства нового жилья для погорельцев. Также до 1 июня должен быть решен вопрос предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на пострадавшей территории. Участки для строительства жилья и социальных объектов должны определить органы местного самоуправления.

Также в указе региональному парламенту предлагается обеспечить рассмотрение в первоочередном порядке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию последствий крупномасштабных пожаров.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года в Сибири сгорело 96 жилых домов и 43 строения, без жилья остался 351 человек, в том числе 74 ребенка. По фактам пожаров в населенных пунктах возбуждено девять уголовных дел, говорится в сообщении на официальном сайте полпреда президента РФ в СФО.

В Бурятии сгорело 18 жилых домов и шесть нежилых строений, без жилья остались около 40 человек. В Иркутской области наибольший ущерб был нанесен населенному пункту Бубновка. Там огонь уничтожил 59 жилых домов, в которых проживало более 290 человек. Также было уничтожено семь социально значимых объектов — школа, детский сад, почта, здание администрации поселка, фельдшерско-акушерский пункт, пекарня.

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Лесные пожары-2017
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