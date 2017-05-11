Степанакерт, 11 мая, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Оператор армянской телекомпании «Шант» Давид Атоян был ранен 10 мая в районе 18:00 (17:00 мск) в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщает Миноборны Нагорного Карабаха.

Обстрелянный автомобиль телекомпании «Шант»

Согласно сообщению, инцидент произошел на территории, расположенной между двумя боевыми позициями Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики на северном направлении.

Раненного оператора доставили в госпиталь в Степанакерте, где ему была оказана первая хирургическая помощь, уточняется в сообщении.

По информации телекомпании «Шант» Давид Атоян получил достаточно серьезные ранения конечностей.

Как сообщил секретарь Совбеза НКР Виталий Баласанян, инцидент произошел недалеко от северной границы республики, на дороге, которая используется для выполнения ежедневного боевого дежурства. Автомобиль был обстрелян из крупнокалиберного снайперского оружия.

«Можно сказать однозначно, что видя объект или лицо, азербайджанская сторона сразу прибегает к стрельбе», — сказал Баласанян в эфире радио «Азатутюн».

Давид Атоян является оператором телепередачи «На позициях», которая рассказывает о военнослужащих карабахской армии, которые несут боевое дежурство.