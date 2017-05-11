Астана, 11 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В 2019 году в Казахстане будут приватизированы три крупнейшие нацкомпании: авиаперевозчик «Эйр Астана», нефтяная компания «Казмунайгаз» и урановая компания «Казатомпром». Об этом агентству Reuters сообщил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов в кулуарах ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития, проходящего на Кипре.

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По словам министра, доли в компаниях будут продаваться через первичные публичные размещения (IPO).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в Казахстане было приватизировано 198 объектов на сумму 51 млрд тенге (9,32 млрд руб.), в том числе 18 объектов республиканской собственности на 7 млрд тенге (1,27 млрд руб.), 95 компаний коммунальной собственности на 5 млрд тенге (910 млн руб.) и 85 объектов квазигосударственного сектора на 39 млрд тенге (7,12 млрд руб.).

В 2017 году, по данным Минфина, в стране выставят на торги 325 объектов, в том числе 30 объектов республиканской собственности, 177 объектов коммунальной собственности, 67 объектов национальных холдингов и 51 объекта социально-предпринимательских корпораций. В 2018 году предстоит продажа 61 объекта.

«В 2017 году запланирована продажа 29 топовых объектов, в том числе 20 — Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», 1 — Национального управляющего холдинга «Байтерек» и 8 топовых объектов республиканской собственности. В 2018 году планируется к реализации 21 топовый объект, из которых 1 — коммунальной собственности, 10 — ФНБ «Самрук-Казына», 3 — НУХ «Байтерек», 3 — НУХ «КазАгро» и 4 — республиканской собственности», — сообщил Султанов 10 апреля 2017 года на заседании правительства.

Отметим, в Комплексный план приватизации, принятый в Казахстане, включены 800 объектов. Все они должны быть приватизированы до 2020 года.

«Эйр Астана» — национальный авиаперевозчик Казахстана, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов Алма-Аты и Астаны. Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (51%) и британской компании BAE Systems PLC (49%), образованным в октябре 2001 года. «Эйр Астана» — единственная авиакомпания Казахстана, имеющая допуск для полётов в страны Евросоюза.

«КазМунайГаз» (КМГ) — национальная нефтяная компания. 90% акций компании находятся в управлении АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук-Казына». 10% акций КМГ принадлежат Национальному банку Казахстана. «КазМунайГаз» занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа.

«Казатомпром» — крупнейшая в мире урановая компания, национальный оператор Казахстана по разведке, добыче, переработке и экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Единственным акционером является государство в лице Фонда Национального Благосостояния «Самрук-Казына».