Волгоград, 11 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В самом центре Волгограда по «сходной цене» выставлены на продажу сразу несколько зданий. Речь идет об имуществе Волгоградского Водоканала. Согласно документации о публичных торгах, размещенной на официальном сайте регионального управления ФССП, с молотка уйдут здания расположенной на центральной набережной первой паровой водопроводной станции, признанной объектом культурного наследия регионального значения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Gkh.volgograd.ru Городская водокачка, г. Царицын

Торги, как пояснили в ведомстве, проводятся на основании постановления судебных приставов. Как прокомментировали в пресс-службе судебных приставов, само здание Царицынской водокачки не арестовано, поскольку оно является памятником архитектуры, под обременением находятся только несколько зданий, арестованных за долги МУП «Городской водоканал Волгограда».

В списке выставляемого на продажу имущества по адресу: улица Набережной 62-й Армии, 5, — кузница-склад «Центральная», сварочная и механическая мастерская, трансформаторная подстанция насосной станции второго подъема, насосные станции первого и второго подъемов, проходная. В общей сложности площадь реализуемого имущества составляет почти 6,5 тыс. кв. метров.

Начальная цена — более 9,661 млн рублей. Однако, по оценке риелторов, эта сумма в разы меньше реальной стоимости зданий. Так, например, цена квадратного метра на вторичном рынке жилья на 11 мая в Центральном районе Волгограда составила в среднем 45 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, рыночная стоимость реализуемых на торгах зданий должна превышать 290 млн рублей.

Инициатором продажи стало территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Волгоградской области.

Подача заявок была объявлена еще 11 апреля, срок окончания указывался 4 мая. Однако пока никакой информации о заявителях и результатах торгов на сайте УФССП не размещено.

«Сегодня в эфире «Эхо Москвы в Волгограде» директор ОНПЦ по сохранению культурного наследия, председатель не проведшего за год ни одного заседания общественного совета по сохранению культурного наследия Анатолий Мальченко открыл нам причину продажи царицынской водокачки: «Этот объект будет спасён от разрушения, руинирования, и в результате мы получим новый, скажем так… новый — я, наверное, не то слово применил… (Реплика Екатерины Михайловой: «Отреставрированный») да, отреставрированный объект». Чтобы не было сомнений в правоте слов Анатолия Андреевича, публикую недавние фотографии «руинированных и изъеденных грибком» (сказано в том же эфире) зданий 1890 г., 1900 г., 1953−1954 гг постройки (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — написал на своей странице в Facebook председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

На приложенных фотографиях отчетливо видно, что состояние объекта далеко не такое плачевное, как его расписывают.

По официально не подтвержденным данным от информированных источников в администрации Волгограда, покупателем комплекса зданий в самом центре города должен стать известный в регионе бизнесмен, застройщик и депутат, вложившийся ранее в один из социальных проектов города, пишет издание V.1.

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В Волгограде разрушается объект культурного наследия — краеведческий музей

Напомним, в марте 2016 года известные общественники, краеведы, специалисты в сфере культуры представили депутатам Волгоградской области и жителям города проект сохранения и развития одного из старейших зданий XIX века — Царицынской водокачки. По замыслу инициативной группы, в здании Царицынской водокачки можно было бы создать музей воды или музей обитателей Волги, или центр современного искусства. Это позволило бы привлечь внимание многочисленных гостей города и сохранить старинное здание Волгоградводоканала.

«Здание городской водокачки несет в себе черты двух эпох. Это первая паровая водопроводная станция, которая была построена в 1890 году с машинным залом, паровым котлом и четырьмя резервуарами. Во время войны водопровод был разрушен, а после его восстановили, — рассказала руководитель творческой группы, социальный проектировщик, краевед Анна Степнова. — Сегодня здание не используется, и мы считаем, что можем дать ему третью жизнь».

Степнова подчеркнула, что важно не только осуществлять государственную охрану объектов культуры, но и поддерживать их в хорошем состоянии, но и обновлять, модернизировать.

Тогда председатель регионального комитета по культуре Виктор Гепфнер заверил, что «ведомством будут рассмотрены все предложения по сохранению и реконструкции городской водокачки для того, чтобы подарить зданию новую жизнь».

А уже в августе 2016 года появилась информация о том, что здание Царицынской водокачки будет переустроено в зал торжественных обрядов. Согласно эскизному проекту, на территории водопроводных очистных сооружений и дополнительного участка зеленого откоса набережной площадью 5750 кв. метров планировалось построить Дворец бракосочетаний, два банкетных зала, выставочно-банкетный комплекс, встроенную в откос террасу, а также автопарковку на площади «благоустройства» в 7325 кв. метров.