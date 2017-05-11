Здания Царицынской водокачки пускают с молотка
Волгоград, 11 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В самом центре Волгограда по «сходной цене» выставлены на продажу сразу несколько зданий. Речь идет об имуществе Волгоградского Водоканала. Согласно документации о публичных торгах, размещенной на официальном сайте регионального управления ФССП, с молотка уйдут здания расположенной на центральной набережной первой паровой водопроводной станции, признанной объектом культурного наследия регионального значения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Торги, как пояснили в ведомстве, проводятся на основании постановления судебных приставов. Как прокомментировали в пресс-службе судебных приставов, само здание Царицынской водокачки не арестовано, поскольку оно является памятником архитектуры, под обременением находятся только несколько зданий, арестованных за долги МУП «Городской водоканал Волгограда».
В списке выставляемого на продажу имущества по адресу: улица Набережной 62-й Армии, 5, — кузница-склад «Центральная», сварочная и механическая мастерская, трансформаторная подстанция насосной станции второго подъема, насосные станции первого и второго подъемов, проходная. В общей сложности площадь реализуемого имущества составляет почти 6,5 тыс. кв. метров.
Начальная цена — более 9,661 млн рублей. Однако, по оценке риелторов, эта сумма в разы меньше реальной стоимости зданий. Так, например, цена квадратного метра на вторичном рынке жилья на 11 мая в Центральном районе Волгограда составила в среднем 45 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, рыночная стоимость реализуемых на торгах зданий должна превышать 290 млн рублей.
Инициатором продажи стало территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Волгоградской области.
Подача заявок была объявлена еще 11 апреля, срок окончания указывался 4 мая. Однако пока никакой информации о заявителях и результатах торгов на сайте УФССП не размещено.
«Сегодня в эфире «Эхо Москвы в Волгограде» директор ОНПЦ по сохранению культурного наследия, председатель не проведшего за год ни одного заседания общественного совета по сохранению культурного наследия Анатолий Мальченко открыл нам причину продажи царицынской водокачки: «Этот объект будет спасён от разрушения, руинирования, и в результате мы получим новый, скажем так… новый — я, наверное, не то слово применил… (Реплика Екатерины Михайловой: «Отреставрированный») да, отреставрированный объект». Чтобы не было сомнений в правоте слов Анатолия Андреевича, публикую недавние фотографии «руинированных и изъеденных грибком» (сказано в том же эфире) зданий 1890 г., 1900 г., 1953−1954 гг постройки (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — написал на своей странице в Facebook председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.
На приложенных фотографиях отчетливо видно, что состояние объекта далеко не такое плачевное, как его расписывают.
По официально не подтвержденным данным от информированных источников в администрации Волгограда, покупателем комплекса зданий в самом центре города должен стать известный в регионе бизнесмен, застройщик и депутат, вложившийся ранее в один из социальных проектов города, пишет издание V.1.
Читайте также: Власти Волгограда не торопятся ремонтировать объект архитектурного наследия
В Волгограде разрушается объект культурного наследия — краеведческий музей
Напомним, в марте 2016 года известные общественники, краеведы, специалисты в сфере культуры представили депутатам Волгоградской области и жителям города проект сохранения и развития одного из старейших зданий XIX века — Царицынской водокачки. По замыслу инициативной группы, в здании Царицынской водокачки можно было бы создать музей воды или музей обитателей Волги, или центр современного искусства. Это позволило бы привлечь внимание многочисленных гостей города и сохранить старинное здание Волгоградводоканала.
«Здание городской водокачки несет в себе черты двух эпох. Это первая паровая водопроводная станция, которая была построена в 1890 году с машинным залом, паровым котлом и четырьмя резервуарами. Во время войны водопровод был разрушен, а после его восстановили, — рассказала руководитель творческой группы, социальный проектировщик, краевед Анна Степнова. — Сегодня здание не используется, и мы считаем, что можем дать ему третью жизнь».
Степнова подчеркнула, что важно не только осуществлять государственную охрану объектов культуры, но и поддерживать их в хорошем состоянии, но и обновлять, модернизировать.
Тогда председатель регионального комитета по культуре Виктор Гепфнер заверил, что «ведомством будут рассмотрены все предложения по сохранению и реконструкции городской водокачки для того, чтобы подарить зданию новую жизнь».
А уже в августе 2016 года появилась информация о том, что здание Царицынской водокачки будет переустроено в зал торжественных обрядов. Согласно эскизному проекту, на территории водопроводных очистных сооружений и дополнительного участка зеленого откоса набережной площадью 5750 кв. метров планировалось построить Дворец бракосочетаний, два банкетных зала, выставочно-банкетный комплекс, встроенную в откос террасу, а также автопарковку на площади «благоустройства» в 7325 кв. метров.