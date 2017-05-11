Симферополь, 11 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. «Счетная палата будет заниматься этим вопросом. Мы будем внимательно следить, какова эффективность выполнения тех задумок (по приватизации завода), которые власти Крыма пытаются реализовывать», — заявил Заиченко.

Памятник князю Льву Голицыну. «Новый Свет» Крым. Россия

По его словам, если федеральный бюджет не может позволить себе необходимые для этого инвестиции, привлечение частного инвестора неизбежно. Тем не менее «контроль в этом вопросе должен оставаться за государством, в данном случае — за Республикой Крым, которая является собственником данного предприятия», отметил глава ведомства.

В апреле 2017 года Государственный совет Республики Крым включил в прогнозный план приватизации госимущества завод шампанских вин «Новый Свет». Открытый конкурс пройдет летом 2017 года.

Читайте ранее: В Крыму приватизируют завод шампанских вин «Новый Свет»

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предложений в связи с покупкой объекта поступило довольно много, в том числе — от знаковых покупателей, которые готовы сохранить «полностью всю структуру, все традиции, все исторические особенности» и при этом позволят, как полагает Аксенов, в течение пяти лет увеличить производство предприятия до пяти раз.

При украинской власти «Новый Свет» имел определенные ограничения производственных мощностей, выпуская не более трех миллионов бутылок в год. В настоящее время «Новый Свет» производит за год до 1,5 млн бутылок.