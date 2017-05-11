Счетная палата Крыма обратила внимание на приватизацию «Нового Света»
Симферополь, 11 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. «Счетная палата будет заниматься этим вопросом. Мы будем внимательно следить, какова эффективность выполнения тех задумок (по приватизации завода), которые власти Крыма пытаются реализовывать», — заявил Заиченко.
По его словам, если федеральный бюджет не может позволить себе необходимые для этого инвестиции, привлечение частного инвестора неизбежно. Тем не менее «контроль в этом вопросе должен оставаться за государством, в данном случае — за Республикой Крым, которая является собственником данного предприятия», отметил глава ведомства.
В апреле 2017 года Государственный совет Республики Крым включил в прогнозный план приватизации госимущества завод шампанских вин «Новый Свет». Открытый конкурс пройдет летом 2017 года.
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По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предложений в связи с покупкой объекта поступило довольно много, в том числе — от знаковых покупателей, которые готовы сохранить «полностью всю структуру, все традиции, все исторические особенности» и при этом позволят, как полагает Аксенов, в течение пяти лет увеличить производство предприятия до пяти раз.
При украинской власти «Новый Свет» имел определенные ограничения производственных мощностей, выпуская не более трех миллионов бутылок в год. В настоящее время «Новый Свет» производит за год до 1,5 млн бутылок.