Екатеринбург, 11 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор ловцу покемонов и блогеру Руслану Соколовскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Абатуров Руслан Соколовский

Судья Екатерина Шопоняк признала его виновным по всем пунктам обвинения. Среди них действия, направленные на возбуждение вражды и ненависти, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и незаконный оборот шпионской ручки.

Руслан Соколовский заявил в суде, что ручка, найденная у него при обыске, принадлежала другому человеку, местонахождение которого установить не удалось. Факт изготовления и размещения видеороликов он не отрицает, при этом отметил, что не собирался никого оскорблять.

Официальная экспертиза признала видеоматериалы блогера противоречащими закону. При этом результаты альтернативной экспертизы, представленной стороной защиты, суд признать отказался.

Отягчающих вину обстоятельств суд не нашёл. Зато были установлены смягчающие обстоятельства: то, что он ранее не был судим, помогает своей матери и переосмыслил своё отношение к произошедшему.

Приговором суда Соколовский осуждён к трём годам и шести месяцам условно. Ему назначен трёхлетний испытательный срок. Также он должен удалить со своей страницы ролики, признанные противоречащими закону.